Hyster liefert wasserstoffbetriebene Umschlaggeräte an die HHLA

Hyster bringt damit weltweit den ersten wasserstoffbetriebenen Leercontainer-Stapler in die reale Anwendung und liefert seine erste Terminalzugmaschine in Europa aus. Der Wasserstoff wird vor Ort im HHLA Hamburg Green Hydrogen Hub produziert. Die Auslieferung der Terminalzugmaschine ist Ende 2022 geplant. Der Leercontainer-Stapler folgt Anfang 2023.



Georg Böttner, Head of Executive Board Projects, HHLA: "Das Programm 'Clean Port and Logistics' ist eine gemeinsame Initiative der HHLA mit anderen europäischen Unternehmen. Das Ziel ist, wasserstoffbetriebene Hafen-Umschlaggeräte der nächsten Generation zu operationalisieren und zu testen. Das soll Emissionen im Hafenumschlag und in verbundenen Logistikketten reduzieren. Die Ergebnisse des Programms bilden die Grundlage für weitere emissionsfreie wasserstoffbetriebene Umschlaggeräte für den Hafen."

Lesen Sie auch: HHLA profitiert von Containertransport

Die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellengeräte von Hyster kommen im HHLA Container Terminal Tollerort (CTT) in Hamburg zum Einsatz. Es ist geplant, den CTT mit Tankinfrastruktur auszustatten und an das zukünftige Hamburger Wasserstoffnetz anzuschließen. Eine mögliche zweite Phase des H2LOAD-Projekts umfasst den Rollout mit Ausrüstung und Infrastruktur für mehrere HHLA-Standorte in Mittel- und Osteuropa.



Der wasserstoffbetriebene Leercontainer-Handler wird von einer Nuvera-Brennstoffzelle mit 60-Kilowatt angetrieben. In der Zugmaschine ist eine 45-Kilowatt-Brennstoffzelle von Nuvera verbaut. Viele Komponenten der beiden Fahrzeuge sind gleich, darunter Antriebsmotor, Batteriemodul, Umrichter, Wasserstofftank oder Steuerung. Dieser Konstruktionsansatz unterstützt die Vertrautheit der Bediener mit anderen großen Hyster-Staplern. Es soll dazu beitragen, Komplexität und Kosten für Konstruktion, Herstellung, Service und Wartung zu begrenzen.