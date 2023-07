Ausschlaggebend für eine reibungslose Auslieferung sind Übersichten über die geladene Ware, ihren einwandfreien Zustand sowie die Lieferpünktlichkeit und Ortung entlang der gesamten Lieferkette. Um als Transport- und Logistikunternehmen erfolgreich zu sein, kommt es auf eine zeitgenaue Zustellung und einen guten Kundenservice an. Das heißt, es muss immer bekannt sein, wo sich der Transporter sowie die Lieferung jedes einzelnen Kunden befinden. Um diesen Service bieten zu können, ist die Einbindung und Auswertung von IoT-Sensoren unerlässlich. Sensoren an Frachtstücken und Türen geben in Kombination mit Frachtkameras einen vollständigen Einblick in das Innere der Laderäume – auch remote. Das erleichtert den sicheren Transport der Ladung, vermeidet unnötige Touren und ermöglicht eine bessere Planung der Lade-, Tank- und Pausenzeiten.



Sensoren an Türen, Schranken und Fracht sowie Videokameras geben Fahrern und Disponenten in Echtzeit eine Übersicht zum Lade- und Warenstatus während des gesamten Transportes. Werden sie an ein Flottenmanagement-System angeschlossen, senden Warnmeldungen wichtige Updates – beispielsweise, wenn sich eine Zustellung aufgrund von Staus verzögert. Diese Informationen erhalten die Sensoren zum Beispiel durch das Tracken der Fahrgeschwindigkeit. Doch sie können noch viel mehr – unter anderem auch die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit in den Laderäumen sowie Abtauzyklen während der Verladung überwachen. Das ist insbesondere bei Kühltransporten für die Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit von größter Bedeutung und verhindert kostspielige Schadensersatzforderungen. Zudem zeigen die Aufzeichnungen aus den Frachtkameras, ob Fahrten leer oder halb beladen durchgeführt werden. Anhand dieser Informationen lassen sich für Speditionen Leerlaufzeiten, Leerfahrten und Frachtrouten effizient auswerten und für die Zukunft optimieren.