Der 44-jährige studierte Betriebswirt Bernd Eder ist gebürtiger Kärntner und seit mehr als 15 Jahren in der Bahnindustrie tätig, seit 2019 als Chief Operating Officer der Kontron Transportation Gruppe. Im Jahr 2022 wurde er in den erweiterten Vorstand der Kontron AG berufen. Davor war er über zehn Jahre Finanzchef der Kapsch Carrier Com und hat in dieser Funktion die Restrukturierung und Integration in die Kontron Gruppe federführend begleitet.



Bernd Eder lebt mit seiner Familie in Wien. Er ist Vortragender an der Fachhochschule Kärnten, Mitglied der Bergrettung Kärnten und ambitionierter Ausdauersportler. Als begeisterter Radfahrer legt er viele Wege mit dem Rad zurück. Durch eine Verbesserung des Bahn- und öffentlichen Verkehrs zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit beizutragen ist dem passionierten Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ein großes Anliegen.



Bernd Eder schafft die Verbindung traditioneller Management-Skills zur Stabilisierung von Unternehmen sowie den Einsatz innovativer Strategien zum internationalen Unternehmenswachstum. Darüber hinaus forciert er den New Way of Working und macht die Unternehmensgruppe zu einem attraktiven und erfolgreichen Arbeitgeber. Die Unternehmenskultur setzt auf eine bereichs- und standortübergreifende Zusammenarbeit und Teamwork. Die Förderung junger Mitarbeiter*innen zur Ausbildung als Expert*innen ist ebenso ein Unternehmensziel als auch die Unterstützung von Frauen in ihrer Karriereumsetzung.



"Mit Bernd Eder haben wir einen Finanzexperten mit großer Erfahrung in der Bahnindustrie für die Position des CEO der Kontron Transportation gewonnen. Ich schätze sein visionäres und strategisches Denken, sein Gespür für Menschen und seinen Blick auf das Wesentliche sehr. Bernd Eder hat entscheidende Beiträge für die Neuausrichtung der Kontron Transportation geleistet. Er wird die starke Position der Gruppe im Market ausbauen und zum weiteren Wachstum der Kontron AG beitragen. Ich wünsche Bernd Eder alles Gute in seiner neuen Position", sagt Hannes Niederhauser, CEO Kontron AG.



"Als Marktführer für betriebskritische Kommunikationslösungen für Bahnen begleiten wir unsere Kunden vom analogen Zugfunk in einen modernen digitalen Zugfunk. Wir tragen mit unseren Lösungen zur Sicherheit und Nachhaltigkeit im Bahnverkehr und öffentlichen Nachverkehr bei. Der Ausbau unseres Geschäftes liegt mir ebenso wie die Forschung nach innovativen, umweltfreundlichen und nutzenstiftenden Kommunikationsprodukten am Herzen", so Bernd Eder, CEO Kontron Transportation Gruppe.



Bernd Eder tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Michael Riegert an, der COO IoT Europe und Executive Board Member der Kontron AG ist.