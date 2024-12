Lufthansa Cargo müsse sich in einem volatilen Umfeld an viele Veränderungen anpassen und mit gestiegenen Kosten umgehen, erklärte der aus Indien stammende Manager, der vor seinem Antritt bei der Frankfurter Frachtfluggesellschaft bei der Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss Karriere machte. Seit diesem Jahr will er mit dem Programm "Bold Moves", zu Deutsch "mutige Schritte", für mehr Wachstum und Effizienz in den kommenden drei Jahren sorgen. "Es ist eine interne Strategie, kein Kostensenkungsprogramm", betonte er. "Und zu sagen, dass es sich um ein Programm zum Personalabbau handelt, ist völlig falsch."

Ziel sei zum einen die Erschließung neuer Märkte und Branchen, um profitables Wachstum zu erzielen. Denn die Lufthansa-Gruppe strebt mittelfristig eine bereinigte operative Marge von acht Prozent an. Beispiele dafür sind der neu aufgenommene Transpazifikflug von Lufthansa Cargo mit der Route Frankfurt-Saigon-Los Angeles-Frankfurt und mehr Flüge nach Indien. Damit will das Unternehmen vom Frachtboom in Asien stärker profitieren. Die Region macht schon rund 40 Prozent des Frachtvolumens weltweit aus und wächst stark.

"Aber wir müssen auch unsere Kostenposition betrachten", ergänzte der seit Frühjahr 2023 amtierende Cargo-Chef. "Nach der Pandemie gab es Inflation, und die Kosten für die Fluggesellschaften in Deutschland sind weiter gestiegen – wir müssen gegensteuern, um wettbewerbsfähig zu bleiben." Über den gerade mit vielen Problemen kämpfenden Heimatmarkt Deutschland will Bhat anders als andere in der Branche nicht laut klagen. "So viel ich also über E-Commerce und den Asien-Pazifik-Raum und alles andere spreche, glauben wir auch, dass Deutschland weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird."