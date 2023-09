Die TrackPilot Go App von Moving Intelligence ist eine vernetzte Anwendung für Fahrer, die in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt wurde, um den spezifischen Bedürfnissen im Versand- und Lieferbereich gerecht zu werden. Sie bietet Funktionen zur schnellen Erfassung von Waren und Lieferungen durch Scanning und prüft dabei automatisch die Übereinstimmung der Position mit der Lieferadresse.



Die App ermöglicht den Versand von Tourinformationen an Fahrer und bietet eine Schnittstelle für den Datenimport aus verschiedenen Unternehmenssystemen wie ERP, CRM und Warenwirtschaft. Zudem ist die Übermittlung von Standortdaten und Lieferstatus in Echtzeit an Kunden möglich.



Für den Übergang von Gütern und die Zustellung bietet die App Möglichkeiten zur digitalen Dokumentation. Fahrer können die Zustellung mittels Fotografie oder digitaler Unterschrift des Empfängers bestätigen. Diese digitalen Nachweise können dann auf verschiedene Arten von Lieferscheinen übertragen werden.



TrackPilot Go bietet zudem Funktionen für die Fahrzeugortung und die Erfassung der Arbeitszeiten der Fahrer. Die App zielt darauf ab, verschiedene betriebsrelevante Daten zentral zu verarbeiten und zu optimieren. Darüber hinaus können Nachrichten und Informationen für kurzfristige Lieferungen direkt an die Fahrer gesendet werden. Für internationale Einsatzbereiche ist die App sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar.