Kühne+Nagel zeigt mit seinem Störungsindikator den jeweils aktuellsten Status Quo der weltweiten Lieferketten auf. Die neuesten Messungen zeigen dabei eine weiterhin angespannte Situation für die weltweite Versorgung.



So zeigt der Indikator aktuell mit 11,6 Millionen TEU-Tagen einen neuen Höchstwert bei der Wartezeit in den neun wichtigen Häfen an. Dabei handele es sich dem Logistiker zufolge um ein anhaltend hohes Niveau. Normal wäre indes ein Wert von weniger als einer Million TEU-Wartetagen.



Nun will der Logistiker noch aussagekräftigere Daten liefern: Die Plattform Seaexplorer, die einen Überblick über weltweite Störungen in der Seefracht bietet, fasst der Disruption Indicator die weltweiten Wartezeiten auf der Plattform zusammen und zeigt Trends auf.



Kühne+Nagel will die entsprechenden globalen Daten täglich veröffentlichen. So könnten Engpässe in Lieferketten besser sichtbar gemacht werden. „Die Trendinformationen, die der Indikator liefert, verbessern die Fähigkeit unserer Kunden, mögliche zukünftige Auswirkungen auf ihre Lieferkette vorherzusagen und zu planen sowie die beste Vorgehensweise zu bestimmen. Mit dem Indikator haben wir eine neue Ebene der Datenanalyse für die Seelogistik eingeführt“, so Otto Schacht, der bei Kühne+Nagel den Bereich Seelogistik verantwortet.



Aktuell gebe es die meisten Störungen, so Kühne+Nagel, nämlich etwa 80 Prozent, bei den Häfen in Nordamerika. Insgesamt würden sich laut den neuesten Seaexplorer-Daten 612 Containerschiffe vor den großen Häfen stauen. Container werden somit weiterhin länger gebunden, wodurch weiterhin ein Kapazitätsmangel besteht und die Situation in den Lieferketten angespannt bleibt. Grund für die Probleme ist maßgeblich auch die Corona-Pandemie, nicht zuletzt aufgrund der neuen Omikron-Variante.