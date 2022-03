Offshore-Logistik: Neues Einsatzfeld für Wingcopter-Drohnen

Die Zeitfracht Gruppe und German Airways haben in einer gemeinsamen Absichtserklärung mit dem deutschen Hersteller Wingcopter den Kauf von 17 Transportdrohnen vom Typ Wingcopter 198 und Optionen für die Bestellung von zusätzlichen 115 Fluggeräten bis Ende 2023 vereinbart. Das Fluggerät soll ab dem zweiten Halbjahr 2024 zum Einsatz kommen – zunächst offshore etwa für Ersatzteillieferungen in Windparks.



In diesem Geschäft ist die Zeitfracht Gruppe bereits mit ihrer Spezialreederei OPUS Marine tätig. Dabei ist der Einsatz der Lieferdrohnen technisch anspruchsvoll: Sie müssen auch auf einem fahrenden Schiff punktgenau landen können. German Airways und Wingcopter werden bei der Entwicklung dieses Features eng zusammenarbeiten.



Die Wingcopter werden vom Flughafen Rostock-Laage aus starten, der seit Jahresbeginn ebenfalls zur Zeitfracht Gruppe gehört. Dort stehe ein ideales Umfeld für ausgedehnte Testflüge sowie Räumlichkeiten für Messungen und die Auswertung der dabei gesammelten Daten bereit, heißt es in einer Aussendung.



Als Unternehmen mit einem Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) erfülle German Airways bereits wesentliche Voraussetzungen, um Wingcopters Lieferdrohnen in der „specific category“ und später auch in der „certified category“ betreiben zu können, so die Informationen. Zudem sei German Airways auch IOSA zertifiziert und arbeitet damit nach den höchsten international vereinbarten Standards der internationalen Luftfahrtbehörde IATA.