Während die Elektrifizierung des Verkehrswesens weltweit vorangetrieben wird, lässt bisher vor allem die Ladeinfrastruktur zu wünschen übrig - bis jetzt ist eher eine Aufladung an der jeweiligen Basis vorgesehen, was die Einsatzmöglichkeiten erheblich einschränkt.



Das Unternehmen Tual will diese Lücke mit austauschbaren 120-kWH- und 180-kWH-Powerbank-Lösungen schließen, die die Betriebszeit des Fahrzeugs maximieren, die Flexibilität der Fahrtroute gewährleisten und die Reichweite eines E-Fahrzeugs je nach Anwendung um bis zu knapp 200 Kilometer erhöhen. Die Powerbanks lassen sich laut Tual in weniger als fünf Minuten austauschen.



Tual hat in Zusammenarbeit mit einigen der größten europäischen Flottenbetreiber Stromtanks entwickelt, die eine modulare und skalierbare Lösung bietet und nahtlos in bestehende eHGV-Plattformen integriert werden kann. „Der Übergang zu elektrischen Lastkraftwagen ist unerlässlich, um unsere Umweltziele zu erreichen, aber sie sind durch ihre begrenzte Reichweite behindert. Dies wirkt sich auf die Anwendungsfälle und Routen aus, auf denen sie eingesetzt werden können, da die derzeitige Ladeinfrastruktur einfach nicht für schwere Nutzfahrzeuge ausgelegt ist. Unsere austauschbaren PowerBanks sollen diese Lücke schließen und eine zuverlässige und flexible Lösung bieten, mit der eHGV-Flotten in Bewegung bleiben. Diese Technologie ist jetzt einsatzbereit und bietet eine praktikable Alternative zu den seit langem geplanten und lange verzögerten öffentlichen Megawatt-Ladenetzen". so Philip Clarke, CEO und Gründer von Tual.