Im Lager von AluKönigStahl in Wiener Neudorf sind es nicht weniger als neun Millionen Tonnen Güter, die jährlich umgeschlagen werden. Derzeit erfolgt der Großteil der Transporte mit dem Lkw, wobei maximal 18 Langgutpaletten per Sattelschlepper befördert werden können. Zukünftig sollen auch die Sondertransporte vermehrt mit der Bahn abgewickelt werden. „Nachhaltigkeit ist für unser Unternehmen ein wichtiges Thema. Wir haben das Ziel, wo möglich die Logistik sukzessive von der Straße auf die Schiene verlagern zu wollen. Raben Bexity unterstützt uns hier mit seiner modernen Lkw-Flotte und seinen Bahn-Kapazitäten in ganz Europa. Aufgrund der Übermaße ist es aber leider sehr aufwändig und schwierig, Sondertransporte nur allein mit der Bahn zu bewältigen“, erklärt Petkovic.



Ausgehend von den Logistikstandorten Leonding und Wien-Inzersdorf übernimmt Raben Bexity den gesamten Logistikprozess für AluKönigStahl. Dabei zählen nicht nur die Sondertransporte zu den regelmäßigen Herausforderungen, sondern auch der steigende Kosten- und Zeitdruck, mit dem die gesamte Branche kämpft. „Zudem wird es immer schwieriger, Fahrer für die anspruchsvollen Aufgaben zu finden“, sagt Petkovic.

Auch kurzfristige Aufträgen löst das Unternehmen. Ein Erfolgsgeheimnis dafür sei ein modernes Softwaretool, das der Logistikspezialist gemeinsam mit AluKönigStahl nutzt. In dem Portal lassen sich die komplette die Auftragsverwaltung und -abwicklung sowie das Tracking und weitere relevante Informationen in Echtzeit abrufen und nachvollziehen. Das hilft nicht nur Zeit einzusparen, sondern macht auch den gesamten Prozess transparent.



Insgesamt managt Raben Bexity den gesamten Ablauf. Neben der Be- und Entladung per Kran übernimmt das Unternehmen auch Aufgaben wie die Transportbegleitung, Verzollung an der Grenze und natürlich pünktliche Lieferung. „Just-in-time bedeutet für uns, dass beispielsweise die Abladung einer CNC-Maschine genau mit den Monteuren vor Ort abgestimmt sein muss, damit keine teuren Stehzeiten entstehen“, so Petkovic abschließend.