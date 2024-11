Die ersten werksneuen TALNS-Waggons wurden im Frühjahr direkt im Werk der Donau Chemie am Standort Brückl in Kärnten übergeben und sind auch bereits im Einsatz. Sie sind äußerst robust, um es mit dem Rohstoff Salz aufzunehmen und bieten darüber hinaus noch viele weitere Vorteile: So erfolgt beispielsweise die Entladung auf Knopfdruck semi-automatisch mittels Pneumatik, was den Arbeitsaufwand und die Belastung der Mitarbeiter:innen deutlich reduziert und zudem wesentlich zur Erhöhung der Arbeitssicherheit beiträgt.



Konkret transportiert die RCG das Salz, das zuvor mehrheitlich auf der Straße transportiert wurde, aus Koper in Slowenien und Ebensee in Oberösterreich zum Werk der Donau Chemie in Brückl, wo es schließlich für der Elektrolyse verwendet wird. Der Transport per Bahn trägt maßgeblich zu einer Reduktion der CO2-Emissionen bei. „Die neuen Salzwaggons wurden speziell nach unseren Bedürfnissen entwickelt und sind in ihrer Bau- und Funktionsweise viel effizienter als jedes Equipment, das wir momentan auf dem Markt finden – und obendrein sind sie nachhaltig“, erklärt Richard Fruhwürth, Vorstand der Donau Chemie AG. „Ein Ganzzug transportiert rund 1.100 Tonnen Salz. Dafür würde man 44 Lkw brauchen, die wir mit jedem einzelnen Zug einsparen. Wir nutzen die nachhaltige Schiene und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.“ Das vorbildliche Supply-Konzept stellt einen wichtigen Schritt in Richtung „Modal Shift“ dar – also die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene.



Donau Chemie als ein Familienunternehmen hat mit den neuen Waggons ihre Zusammenarbeit mit RCG um weitere zehn Jahre verlängert. Die Gruppe ist weltweit in zwölf Ländern tätig. Die Schwerpunkte liegen in der Entwicklung und Produktion von Industriechemikalien, die in vielen industriellen Prozessen und Anwendungen zum Einsatz kommen sowie der Distribution von Chemikalien im zentral- und osteuropäischen Raum. Im Bereich der Umwelttechnik produziert die Donau Chemie Gruppe Aktivkohle sowie Fällungs- und Flockungsmittel zur Behandlung von Wasser. Seit über zehn Jahren verlässt sich Donau Chemie für die zuverlässige Versorgung ihrer Produktionsstätten auf die Logistikexpertise der RCG – und im Frühjahr wurden die Salztransporte mit den neuen Wagen deutlich erweitert.