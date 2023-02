Laut dem jährlichen "Mystery Shopping SOC Report" von Container xChange ist der Prozentsatz der Top-50-Spediteure, die SOC-Anfragen akzeptieren, im dritten Jahr in Folge gestiegen: von sechs Prozent im Jahr 2019 über zehn Prozent 2020 auf 18 Prozent im Jahr 2021. Das entspricht einer Verdreifachung des Bekanntheitsgrads und der Akzeptanz von Shipper-owned Containern.



Doch obwohl sich die Nachfrage nach SOCs deutlich verbessert hat, sind die großen Spediteure noch nicht in der Lage, die Nachfrage nach den Boxen auf der Strecke von China nach Deutschland zu erfüllen.



"SOC erhöht die Zuverlässigkeit bei der Verfügbarkeit von Leercontainern. Der Nachteil ist, dass man ein eigenes Team oder eine eigene Person braucht, um diese Sendungen zu verwalten", so Florian Braun, Head of Ocean Freight, EMEA von Flexport.



"Die Spediteure stehen SOCs zunehmend positiv gegenüber, sind aber auch unsicher, was den Erfolg von Prozessen rund um SOCs angeht. Der Anstieg des Bewusstseins für SOCs zeigt, dass die Branchenteilnehmer auf den Druck in der Lieferkette reagieren, indem sie ihre Beschaffungsstrategie diversifizieren. Wir haben beobachtet, dass die Akzeptanz von SOCs von Jahr zu Jahr zunimmt und die Nachfrage nach einer Verbesserung der Managementkosten und -aufwände steigt. Wir glauben, dass die Lösung in der Digitalisierung des Prozesses liegt, um Spediteuren eine nahtlose, problemlose Möglichkeit zur Nutzung von SOCs zu bieten", so Christian Roeloffs, Gründer und CEO von Container xChange.