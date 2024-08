Durch Frachtdiebstahl entstehen Unternehmen weltweit hohe Schäden. So verzeichnete die Transported Asset Protection Association (TAPA) in den ersten drei Quartalen 2023 rund 50.000 Angriffe auf die Lieferketten innerhalb der EMEA-Region. Laut dem Europäischen Parlament verursachen Cargo-Diebstähle Unternehmen 8,2 Milliarden Euro an Kosten, allein in Deutschland wird der jährliche Schaden auf rund 2,1 Milliarden Euro geschätzt. Zu den größten Hotspots in Europa gehören Frankreich, gefolgt von Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien.



Eine Überwachung der Fracht per GPS soll diesem Übel entgegenwirken: Mit entsprechenden Lösungen haben Speditionen ihre Ladung jederzeit im Blick und sehen sofort, ob es zu ungeplanten Zwischenstopps oder Routenänderungen eines LKWs kommt. Doch das GPS-Signal ist anfällig für Beeinträchtigungen. „Mittlerweile braucht es keine weitreichenden technischen Kenntnisse mehr, um die das Signal der Navigationssatelliten zu stören“, sagt Michael Singer, Geschäftsführer der ppm GmbH, einem spezialisierten Systemhaus für Positionierungslösungen. „Ein relativ kleiner Störsender ist bereits ausreichend, um das GPS-Tracking außer Kraft zu setzen.“