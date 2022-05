So viel lässt sich durch intermodalen Verkehr einsparen

Die Studie „Comparative evaluation of transhipment technologies for intermodal transport and their cost“, die Kombiconsult und PWC im Auftrag der Europäischen Kommission zeigt nun, dass kombinierter Verkehr bei einer Transportentfernung von 600 Kilometern teurer ist als der reine Straßentransport.



Bei 1.000 Kilometern Entfernung allerdings sind bereits 30 von 39 untersuchten Kombinationen von intermodaler Umschlagtechnologie und Transportbehältnis günstiger. Untersucht wurden 16 am Markt etablierte Umschlagtechnologien.



Insgesamt wurden 39 Kombinationen jeweils für die Transportentfernungen von 600 und 1.000 Kilometern dargestellt. Werden allerdings externe Kosten eingerechnet, schneidet der Kombinierte Verkehr deutlich besser ab. Bereits für die 600-Kilometer-Strecke weisen dann 32 der 39 intermodalen Transportketten niedrigere Gesamtkosten auf als der reine Straßentransport. Bei 1.000 Kilometer Entfernung erhöht sich diese Zahl auf 37 von 39.