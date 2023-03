Der Rückgang sei stärker als im EU-Schnitt. "Nur noch in Finnland kostet Diesel mehr als zwei Euro", so der Verkehrsclub.

Aktuell kostet Diesel in Österreich um fünf Cent pro Liter weniger als im EU-Schnitt und in zehn EU-Staaten kostet Diesel mehr als in Österreich. Eurosuper ist in Österreich um 14 Cent pro Liter günstiger als im EU-Schnitt und in 14 EU-Staaten ist Eurosuper teurer als in Österreich", berichtet der VCÖ.



VCÖ-Expertin Lina Mosshammer sieht die Regierung gefordert, durch politische Maßnahmen den Energieverbrauch des Verkehrs zu reduzieren. "Der hohe Benzin- und Diesel-Verbrauch des Kfz-Verkehrs war ein Treiber der Inflation und macht uns zudem von sündteuren Erdölimporten abhängig. Neben der verstärkten Verlagerung auf energieeffiziente Mobilität, wie Öffis, Fahrrad und Gehen, ist die Energiewende im Verkehr zu beschleunigen", erklärte Mosshammer. (APA/red)