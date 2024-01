Last Mile : Storebox-Gründer Johannes Braith im Blitztalk

Storebox-Gründer und -CEO Johannes Braith feiert am Tag des Gesprächs den 8. Geburtstag von Storebox. Er will damit die letzte Meile disruptieren und völlig neue Dienstleistungen anbieten - letztlich will er mit Storebox eine eigene Kategorie in der City Logistik schaffen.