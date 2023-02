Signol ist eine Mitarbeiterplattform, die eine Kombination aus Verhaltenswissenschaft und Datenanalyse nutzt, um Verantwortlichen zu helfen, messbar Treibstoff und Treibhausgasemissionen einzusparen.



Der Ansatz von Signol unterscheidet sich dabei erheblich von herkömmlichen Softwaretools zur Treibstoffoptimierung, die den menschlichen Faktor bei der Nutzung von Verbrauchsdaten nicht in den Mittelpunkt stellen oder völlig vernachlässigen. Das Problem, das Signol löst, besteht nicht in einem Mangel an Bewusstsein oder Information, sondern ist im Grunde ein Motivationsproblem.



„In dieser Zeit der Klimakrise brauchen wir schnelle und effiziente Lösungen, um übermäßige Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Operative Maßnahmen zur Steigerung der Treibstoffeffizienz sind ein entscheidender Bestandteil, um den Wendepunkt von 1,5 °C zu vermeiden, da diese Maßnahmen bereits jetzt skaliert werden können.



Die Motivation zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von Personen, die regelmäßig Entscheidungen treffen, die sich auf die Treibhausgasemissionen auswirken, wie Schiffskapitäne oder Fluglinienpiloten, ist eine skalierbare, gewinnorientierte und störungsarme Möglichkeit, sehr schnell eine signifikante Menge an Treibhausgasemissionen und Kraftstoffkosten einzusparen. Signol ist eine bewährte und rigorose Lösung, um diese Vorteile in großem Maßstab in der Schifffahrt und Luftfahrt zu realisieren, indem eine einzigartige Mischung aus Verhaltenswissenschaft und Datenanalyse verwendet wird. Wir glauben, dass dies heute der kostengünstigste Weg ist, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, weil wir Gewinn und Umwelt gleichermaßen verbessern.



Wir sind stolz darauf, die Unterstützung einer wachsenden Zahl von Schifffahrtsexperten zu haben, die beginnen, das Potenzial zu erkennen, was wir für die Schifffahrt tun können. TecPier ist ein solcher Partner und war vom ersten Tag an großartig, enthusiastisch und äußerst unterstützend. Wir sind dankbar für ihre Hilfe und können es kaum erwarten, mit ihnen Mehrwert zu schaffen“, sagt Daniel White, Mitgründer und CEO von Signol.



„Signol ermöglicht sofortige Kraftstoff- und Emissionseinsparungen in einer Zeit, in der die Industrie zunehmend unter Druck steht, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es ist potentiell eine der billigsten Methoden, Treibhausgasemissionen in der Schifffahrt und anderen Branchen einzusparen und gleichzeitig Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung zu verbessern. Wir freuen uns, das Team von Signol bei ihrer Mission zu unterstützen“, kommentiert Tim Reinsch, Managing Partner bei TecPier.