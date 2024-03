Das Prüfsiegel ‚Verified Company‘ schafft mehr Transparenz und Vertrauen, denn die im Unternehmensprofil hinterlegten amtlichen Dokumente werden mithilfe einer KI-Software und Schnittstellen regelmäßig auf Echtheit und Gültigkeit überprüft. Die KI erkennt die Dokumentensprache automatisch und kann anhand der Metadaten der jeweiligen Dokumente mögliche Unterschiede sowie Auffälligkeiten und damit Fälschungen identifizieren. Schnittstellen zum Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und zu den Firmendatenbanken von Northdata unterstützen die neue Technologie und schaffen eine sicherere sowie effizientere Alternative zu manuellen Prüfprozessen.



Um das grüne Siegel zu erhalten, haben Kunden von Timocom nach Einwilligung zum Business Partner Check die Möglichkeit, ihre relevanten Dokumente im Marktplatz regelmäßig überprüfen zu lassen. Dazu gehören die EU-Lizenz, ein Handelsregisterauszug bzw. die Gewerbeanmeldung und Versicherungsnachweise sowie die Firmenadresse. Sind die benötigten Dokumente vorhanden und erfolgreich verifiziert, erscheint das grüne Siegel ‚Verified Company‘ im Unternehmensprofil. Sind die Nachweise fehlerhaft oder ungültig, werden diese in der Übersicht farblich rot gekennzeichnet. Der Business Partner Check sendet Unternehmen außerdem frühzeitig einen Hinweis, falls die Gültigkeit von Dokumenten abzulaufen droht.



Aktuell ist das digitale Siegel für Unternehmen aus Deutschland verfügbar. Eine Ausweitung des Business Partner Checks auf weitere Länder ist bereits in Umsetzung. So werden demnächst Polen und weitere ost- und westeuropäische Länder sukzessive folgen.