Eugen Günther hat bei Transoflex ThermoMed Austria die Verantwortung für den Vertrieb übernommen und gleichzeitig die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung. „Damit ist das Geschäftsführungstrio für die kommenden Jahre komplett“, sagt Wolfgang P. Albeck, der Günthers neue Funktionen in Österreich bisher neben seinen Aufgaben als CEO von Transoflex selbst ausgeübt hat und sich jetzt auf die weitere Internationalisierung des Unternehmens konzentrieren wird.



Günther arbeitet bereits seit mehr als zehn Jahren für Transoflex. 2010 hat der Kaufmann für Groß- und Außenhandel bei Transoflex im Vertriebsaußendienst angefangen. Zuvor hatte er mehrere Jahre bei TNT Express sowie bei einem Unternehmen der Healthcare-Branche ebenfalls im Verkauf gearbeitet. Bei Transoflex wechselte Günther 2014 ins Key Account Management, 2015 wurde er Regionalvertriebsleiter für Südwestdeutschland. 2016 übernahm er – zunächst kommissarisch – die Leitung des Geschäftsbereichs Vertrieb. 2019 wurde ihm diese Aufgabe dauerhaft übertragen und im November 2021 wurde er auch zum Vertriebsgeschäftsführer von Transoflex Express ernannt.



Die weiteren Positionen in der Geschäftsführung von Transoflex ThermoMed Austria besetzen wie bisher Stefan Gerber (Qualitätsmanagement, IT und Operations) sowie Michael Schmidt (Finanzen). Beide sind ebenfalls weiterhin Teil der Geschäftsführung der deutschen Gesellschaften von Transoflex Express, beziehungsweise Transoflex ThermoMed.