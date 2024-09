Das Fehlen von Echtzeitinformationen über Lkw-Ankünfte, Verspätungen und Status führt zu Engpässen, die die Lieferkette unterbrechen. Yard Arrival Monitor, Teil der Real-Time Yard Management Suite von Transporeon, nutzt aktuelle ETAs und verknüpfte Daten, um die Ankunft und Abfahrt des Verkehrs im Yard nahtlos zu koordinieren. Für die dynamische Planung nutzt die Lösung die Leistungsfähigkeit von Echtzeitdaten mit intelligenter Automatisierung, um Zeitfenster für die Fahrer anzupassen und so Ressourcen, Verspätungen und Engpässe effektiv zu managen. Dies bringt erhebliche operative, wirtschaftliche und ökologische Vorteile für das Dock und Yard Management. Die Lösung lässt sich nahtlos in die Transporeon-Lösung für das Zeitfenstermanagement an Industrie- und Handelsstandorten integrieren.