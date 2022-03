Transporte nach Ukraine oder Russland: Der aktuelle Stand

Die Situation mit Waren-Beförderungen aus Europa nach und durch Russland ist im Moment sehr schwierig und ändert sich aufgrund der dynamischen Situation laufend. Internationale Speditionsunternehmen bringen momentan keine Ware per Luftweg nach Russland.



Der Transit durch Russland via Bahnweg funktioniert allerdings laut aktuellem Stand weiterhin, ebenso die Warenverkehre aus/nach Zentralasien und China, so Informationen der WKO.