Die Transportlogistik befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Fachkräftemangel in praktisch allen Bereichen der Branche und steigende Energiepreise in Verbindung mit wachsendem Bewusstsein für Green Logistics bringen neue Dynamik in die Digitalisierung der Logistik. Hinzu kommt neben dem Wettbewerbsdruck durch neue digitale Speditionen jetzt auch der pandemiegetriebene Anstieg des Sendungsvolumens. Dieser überschreitet bei vielen Speditionen die Kapazitätsgrenzen der manuellen Disposition.



Smartlane adressiert genau dies: Die Digitalisierung der manuellen Disposition und Transportplanung für Stückgutspeditionen. Nun hat JOVA Direkt Invest sechs Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt, womit Smartlane nun sein Team erweitern und die Produktentwicklung weiter vorantreiben will.



„Smartlane Transport Intelligence ist die Spitzentechnologie zur Automatisierung von Planungs- und Optimierungsprozessen in der Transportlogistik. Die Softwarelösung für Speditionen ist die Eintrittskarte zu einer effektiven, zukunftsfähigen und vor allem nachhaltigen Transportplanung”, erklärt Rigbert Fischer, Geschäftsführer der blueworld.group, die als Beteiligungsmanager exklusiv den neuen Investor in seiner Direktbeteiligungsstrategie unterstützt.



Bereits im Oktober 2021 konnte Smartlane die Jury des europäischen Innovationsförderprogramms EIC Accelerator überzeugen und erhielt eine Förderung in Höhe von 1,7 Millionen Euro.