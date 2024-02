„Wir verdichten unsere Präsenz in Nordamerika kontinuierlich. Mit den Services von Cargo-Link zielen wir auf den Logistikbedarf kleinerer und mittelständischer Unternehmen. Salt Lake City werden wir in unserem Netz als Ausgangspunkt für weltweite Air & Sea-Transporte mit Fokus auf transpazifische und -atlantische Verkehre weiterentwickeln“, erklärt Lothar Thoma, als Mitglied der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss für den Geschäftsbereich Air & Sea verantwortlich.



Cargo-Link wurde 1976 gegründet und ist mit seinen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hauptsächlich in den Geschäftsfeldern See- und Luftfracht tätig. Daneben bietet das Unternehmen auch Zollabwicklungen an. Nahe am Salt Lake City International Airport betreibt Cargo-Link ein 2.000 Quadratmeter großes Logistiklager.



Gebrüder Weiss ist seit 2017 mit einer eigenen Landesgesellschaft in den USA aktiv. Seither hat sich der Logistikdienstleister erfolgreich am Markt etabliert, gestützt vom kontinuierlichen Ausbau seines Netzwerks. Insgesamt elf Standorte bieten heute Transport- und Logistikleistungen an: Chicago mit der Zentrale sowie Atlanta, Boston, Dallas, El Paso, Laredo, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco – und nun Salt Lake City.