In der Industrie gibt es unzählige Systeme und Baugruppen, die als vormontierte und halbfertige Einheiten bewegt werden müssen. Mitunter haben sie schon stattliche Gewichte und meist noch eine offene Bauform ohne schützendes Gehäuse. Vor allem aber stellen sie bereits einen beachtlichen Wert dar, weshalb sie tunlichst keinen Schaden nehmen sollten.



Mit diesen Anforderungen vor Augen haben die Ingenieure von LK Mechanik ein intelligentes Werkstück-Trägersystem konstruiert, das maßgeschneidert für den sicheren Transport schwerer, werthaltiger und empfindlicher Bauteile, Baugruppen, Module und Geräte ist. Damit soll ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Werkstück-Trägersystem für die inner- und außerbetriebliche Logistik zur Verfügung stehen, dass sich aufgrund seiner Flexibilität, Stabilität und Variabilität langfristig und vielseitig nutzen lässt.



„Wichtig war uns außerdem, dass unsere neuen Komponenten-Carrier mit anderen etablierten Ladungsträgern kompatibel sind und sich sehr einfach warten und instand halten lassen. Deshalb sind sie modular aufgebaut und in den Dimensionen der Europaletten F11 und F76 aus verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt“, erläutert Geschäftsführer Matthias Kroll.



Der neue Systemträger von LK Mechanik ist als stapelbare und gabelstaplerfähige Mehrweg-Lösung für den Einsatz in produktionslogistischen Pendelverkehren ausgelegt und lässt sich dank seiner cleveren Konstruktion an verschiedene Produktgeometrien anpassen. Der entscheidende Faktor hierbei ist eine austauschbare Stellfläche, die stets über produktspezifische und gekennzeichnete Befestigungspunkte verfügt. Zusammen mit der robusten Statik des stählernen Systemträgers ermöglichen sie eine überaus präzise und sichere Fixierung der vormontierten, halbfertigen oder auch fertigen Baugruppen. Taschen für die Begleitpapiere und Typenschilder für elektronisch lesbare QR-, DMC- und Barcodes sind ebenfalls vorhanden. Und für die Lagerung oder den Leertransport lässt sich das Werkstück-Trägersystem von LK Mechanik auf ein platzsparendes, kompaktes Format zusammenklappen.