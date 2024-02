Für ein weltweit tätiges Logistikunternehmen, das sich auf das Handling und den Transport von Flüssiggütern der Lebensmittel-, Gas-, Mineralöl- und chemischen Industrie spezialisiert hat, war eine Umrüstung des zentralen IT-Telematik-Systems in mehr als 500 Lkws notwendig geworden, das bisher fest eingebaut war. Ihm fehlte die notwendige Konnektivität wie LTE und ein modernes Betriebssystem, auf dem sich nahezu beliebige Software installieren ließ.



Der Kunde wollte außerdem das Bestätigen und Unterschreiben von Lieferungen und Verträgen ohne Papier implementieren, was sich nur mit einem mobilen Gerät wie einem Tablet umsetzen lässt. Außerdem wünschte sich das Unternehmen mehr Transparenz zur aktuellen Position und zu Lieferungen der jeweiligen Fahrenden, um schneller auf Unfälle, Engpässe und Dispositionsänderungen reagieren zu können. Nur in einem engen Austausch zwischen Kunde, Fahrenden, Lieferant und Logistikunternehmen ist eine optimale Auslieferung unter schwierigen Bedingungen möglich – bei Verzögerungen drohen häufig empfindliche Vertragsstrafen.



Hier kam Ecom Instruments zum Zug, weil das Unternehmen nicht nur die bestehende Lösung ersetzt, sondern auch den Prozess der Deinstallation der bestehenden Systeme, den Einbau der neuen Lösung, die Integration in bestehende Telematik-Infrastruktur und Anpassung der Software unterstützt und steuert. Dazu zählte auch die Schulung der Trucker. Letztlich hat ECOM Instruments sechs verschiedene Partner koordiniert, um den Austausch durchzuführen. Der Umstieg war möglich, ohne das Backend-System (inklusive der angebundenen Telematik- und ERP-Systeme) ändern zu müssen.



Die eingesetzten Tab-Ex 03-Geräte sind sehr robust. Sie sind gegen Staubeintritt und Strahlwasser geschützt und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis hin zu ATEX Zone 1/21 & Division 1 zertifiziert. Über die Gyroskope und Kameras sind Anwendungen möglich, die Augmented-Reality-Szenarien beinhalten. Die Kameras liefern hohe Bildqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen und beherrschen Gesichtserkennung sowie das Scannen von Bar- und QR-Codes.



Die Tablets ersetzen nun nicht nur die alte, in ihrer Funktion sehr limitierte und nicht erweiterungsfähige, klobige Hardware mit gleichen Funktionen. Die Fahrenden können jetzt durch die hohe Konnektivität neue Jobs sofort annehmen und losfahren, eine Rechnung erstellen oder freigeben und zum Kunden schicken. Außerdem sind sie in der Lage zu prüfen, ob sie die richtige Ladung an Bord haben, das Ziel passt und korrekt in die Auslieferungsroute integriert ist. Über die neuen Geräte können sie auch Urlaube beantragen, Arbeitskleidung bestellen, sich mit Kollegen austauschen, sich Online weiterbilden und Zertifizierungen ablegen.