Der Fachkräftemangel - vor allem in der Transportlogistik - ist weltweit ein großes Problem, so auch in Japan. Dabei arbeiten japanische LKW-Fahrer im Schnitt 444 Stunden im Jahr mehr als alle anderen Arbeitnehmer. Deshalb treten nun im kommenden Jahr neue Regelungen für Überstunden von Lkw-Fahrern in Kraft. Beobachter rechnen deshalb mit einer Logistik-Krise – kurz als „2024-Problem“ bezeichnet.



Als weltweit führendes Herstellerland von Robotern arbeitet Japan deshalb an passgenauen Automationsstrategien. Die Entwickler befassen sich dabei nicht nur mit logistischen Problemen, sondern darüber hinaus mit Lösungen für eine ganze Reihe von Herausforderungen rund um die neuen Arbeitszeitvorschriften.



„Die von der japanischen Regierung beschlossene Obergrenze für Überstunden ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigen in der Logistikbranche", sagt Takayuki Ito, Vizepräsident der International Federation of Robotics. „Industrie- und Serviceroboter bieten großartige Lösungen zur Automatisierung. Roboter nehmen den Menschen schmutzige, repetitive und gefährliche Arbeiten ab und helfen dabei, Produktivitätslücken zu schließen."