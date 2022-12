Den ersten Platz erreichte Robin Speckbacher (23) von Wildenhofer Spedition und Transport GmbH mit seiner Idee, Myzel anstelle von Plastik für die Produktion von Lademitteln zu verwenden. Das unterirdische Wurzelwerk von Pilzen wird bereits in der Baubranche und vereinzelt für Verpackungen eingesetzt. Als preiswerte Alternative zu herkömmlichen Werkstoffen hätte Myzel aber insbesondere als Lademittel und Verpackungsmaterial große Potenziale für eine weitere Ökologisierung in der KEP-Branche. Myzel ist unter anderem feuerresistent, wasserabweisend, dehnbar, leicht, stabil und wärmeisolierend. Zudem sind die binnen sieben Tagen wachsenden Pilze bzw. das daraus hergestellte Material biologisch abbaubar.



„Die Idee stammt aus dem allgemeinen Megathema Nachhaltigkeit in der Logistik. Anlass war aber der kuriose Umstand, dass dieses Jahr eine Palettenknappheit entstanden ist, aufgrund fehlender Nägel in der Produktion (Stahl aus Russland, Verarbeitung in der Ukraine). So kam die Frage nach alternativen Möglichkeiten für die Herstellung von Ladungsträgern bzw. Verpackungen auf“, erklärt Wildenhofer-Chef Andreas Mayer-Wildenhofer. „Wir verfolgen dieses Thema mit Interesse. Für einen Pilotversuch müssen wir uns aber scheinbar noch ein wenig gedulden. In der Kunst und in der Baustoffindustrie gibt es bereits aber erste Versuche und Erfahrungen“, so der Geschäftsführer weiter.



Robin Speckbacher leistet derzeit Zivildienst ab und hat die Speditionsausbildung mit Auszeichnung im Frühjahr 2022 bestanden. Er habe auf Eigeninitiative seine Teilnahme am Bewerb ergriffen, heißt es von Wildenhofer. Wie er konkret auf das Thema gekommen ist, erzählt der junge Spediteur so: „Tatsächlich habe ich mir die Schlümpfe im Fernsehen angesehen und habe mich von den Pilzhäusern inspirieren lassen. Mycelium hat viele Einsatzmöglichkeiten und nach kurzer Recherche ob Pilzhäuser auch im echten Leben möglich sind, bin ich über einen Ziegelstein aus Mycelium gestoßen. Das Material aus dem Ziegelstein hat jene Vorteile die man sich als Lademittel und Verpackungsmaterial wünscht. Dadurch bin ich schlussendlich auf meine Idee gekommen. Eine zukünftige Verwendung bei Wildenhofer halte ich für möglich.“