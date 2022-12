Immer wieder kommt es vor, dass Rohstoffanlieferungen per LKW aufgrund saisonaler Schwankungen Blockaden auf Werksgeländen und Rückstaus auf öffentlichen Straßen verursachen. So auch im Werk des niederösterreichischen Biotechnologieunternehmens Jungbunzlauer, bei dem der Verkehr auf einer viel befahrenen Bundestraße beeinträchtigt wurde. Gemeinsam mit Leogistics hat das Unternehmen innerhalb von sechs Monaten eine Yard-Management-Lösung implementiert, um den Verkehr auf den Straßen außerhalb, aber auch innerhalb des Werksgeländes zu verbessern. Dazu gehörte die Erhöhung der Transparenz über Personen- und LKW-Anwesenheit auf dem Werksgelände sowie die Einführung einer Lösung für Registratur und Zugangssteuerung. Hinzu kam die Verkürzung von LKW-Durchlaufzeiten an den Ladestellen.



Neben dem Neubau eines Parkplatzes mit 58 LKW-Stellplätzen außerhalb des Werks wurde das Versandbüro nach außen verlegt und ist heute zentral für die Abfertigung von LKW erreichbar. Dadurch werden Staus und Blockaden deutlich reduziert.



Mit der Einführung des Self-Check-ins durch Komponenten des leogistics Yard Management können sich LKW-Fahrer und -Fahrerinnen an den Terminals nun selbst registrieren. Dabei sorgen die Ladereferenz sowie die Zustimmung der Fahrer und Fahrerinnen zur Sicherheitsbelehrung des Unternehmens für einen sicheren und robusten Prozess. Hierbei erhalten nur registrierte Personen Zugang zum Werk. Durch das leogistics Transport Cockpit können alle Geschehnisse auf dem Hof zu jeder Zeit überblickt und gesteuert werden, wobei für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Werks stets die Möglichkeit besteht, aktiv in den Prozess einzugreifen.



Durch die Implementierung der neuen Lösung können heute bis zu 4.000 Tonnen Rohstoff am Tag angeliefert werden, wobei die Durchlaufzeit einer Anlieferung unter fünf Minuten liegt. Das Abkippen und Entladen wird eigenständig durch die Fahrer und Fahrerinnen durchgeführt. Hinzu kommen die automatische Verwiegung, Dokumentation dieser per Kamera und schließlich die Probenentnahme mit automatischer Generierung eines Prüfloses im angebundenen ERP-System. Nach der Prüflosprüfung erfolgen per Verwendungsentscheid die Öffnung der Schranke, die Einfahrt und die Entladung. Der Check-out am Terminal schließt nach erfolgreicher Ausgangsverwiegung inklusive Druck der Anlieferpapiere den Prozess mit Öffnung der Ausfahrtsschranke ab.



Im Rahmen der Erweiterungen für die Anlieferungen wurden parallel die Logistikprozesse im Bereich der Beiprodukte optimiert. Hier galt es, eine schnellere, teilautomatisierte Abwicklung der Registratur und Beladung zu erzielen. So wird der Versand aller in der Produktion entstehender Nebenprodukte nun innerhalb dieses Prozesses in die bestehende Warenausgangsabwicklung aufgenommen.