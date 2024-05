Damit der Schrotthub Ennsdorf immer genügend Schrott auf Lager hat, werden in Kooperation mit DB Cargo in Schwandorf Schrottmengen von Schrottplätzen aus ganz Deutschland gesammelt und gemeinsam mit anderen Stahlmengen gebündelt. Derzeit fährt drei bis vier Mal pro Woche ein Shuttle-Zug von Schwandorf nach Ennsdorf. In Phase 2, ab Ende 2026/2027 mit Inbetriebnahme des Elektrolichtbogenofens, werden zwei bis drei Züge täglich den Schrottbedarf decken.



Nach der gemeinsamen Reise von Schwandorf nach Ennsdorf steht Stahl und Schrott die Trennung bevor. Im Schrott-Hub wird der Stahl aus dem gebündelten Zug ausgelagert und der Schrott entweder umgeschlagen oder die Wagen für den weiteren Transport gesammelt. Vorsortiert nach dem Bedarf des voestalpine Schrottplatzes in Linz wird im Schrott-Hub schließlich eine Pendelgarnitur zusammengestellt – immer in Paketen von 18 Wagen, der optimalen Losgröße für die Gleislänge am Schrottplatz in Linz. Optional kann die Beladung und Reihung der Waggons optimiert für die Ausladung in der voestalpine konfiguriert werden. Die Logistik wird auch in diesem Schritt bereits jetzt für die Gleiskapazitäten in Linz voroptimiert, nicht erst in der Hochphase ab 2027.



Die größten Herausforderungen am Projekt, so Markus Schinko, seien vor allem die Ressourcen wie Waggons, Lokomotiven, aber auch Personal. „Und bezogen auf Ennsdorf ist es sicherlich die Bedienung der Anschlussbahn, auch durch die örtliche Situation. Es ist aktuell schon sehr anspruchsvoll, mit den vorhandenen Ressourcen überhaupt zusätzliche Züge abzudecken.“ Christian Janecek ergänzt: „Man muss produktionsgerecht die richtigen Schrottsorten und die richtigen Schrottmengen zuführen. Das ist wie ein Uhrwerk, das ineinandergreifen muss. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir gemeinsam mit all unseren Partnern gut zusammenarbeiten. Das umfasst schon den Schrotthändler, der für die operative Beschaffung zuständig ist, den Transporteur dazwischen, der den Hub betreibt, der Transport zum Werk bis hin zur Produktion. Das ist wie ein Staffellauf: Der funktioniert dann, wenn die Übergabe gut ist und nicht, weil einer besonders schnell läuft.“



Eine „Riesenchance“ in diesem Zusammenhang sieht Markus Schinko in der Digitalisierung des gesamten, umfassenden Prozesses. „So eine Möglichkeit bekommt man nicht so schnell wieder, dass man so einen Prozess hundertprozentig digitalisieren kann. Das reicht vom Vormeldesystem über den Zulauf zum und Abrufe vom Schrotthub bis hin zur Beauftragung der Transportleistungen zum Werk. Auch das bereiten wir gerade vor.“