Eine der wichtigsten Überlegungen bei jeder Brückeneinführung ist das Risiko einer Verformung der Struktur während des Einführungsprozesses, was eine große Herausforderung für das Ingenieurteam darstellte.



Um dieses Problem zu lösen, wurden provisorische Stützen mit Hydraulikzylindern an den Kaikanten und im Wasser sowie modifizierte Abschussplatten verwendet. "Es handelt sich um eine große Brücke, und die Windlasten mussten berücksichtigt werden. Sie hat eine große Durchbiegung, sodass die Abschussplatten modifiziert werden mussten. Normalerweise sind sie in zwei Richtungen schwenkbar, aber in diesem Fall mussten sie um 360 Grad schwenkbar sein. So hatten wir immer die volle Kontrolle über den Vorgang", erklärt Jack van der Vloet, leitender Ingenieur bei Mammoet.



Die gesamte Schleuderausrüstung musste für die technische Ausführung des Vorgangs angepasst werden. Dies bedeutete, dass alle Abschussplatten mit einem Kugellager nachgerüstet wurden, damit sie in alle Richtungen bewegt werden konnten. Während des Starts wurde das Gewicht auf jedem Turm und jedem Zylinder kontrolliert, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.



Aufgrund der Größe der Brücke mussten alle verfügbaren Abschussplatten, die Mammoet Europe auf Lager hatte, verwendet werden. Dies war eine technische und logistische Herausforderung, die aber dank der Größe und des Netzwerks leicht zu bewältigen war.



Im Vergleich zu anderen Brückenprojekten, bei denen Kräne oder Pontons zum Einsatz kommen, hat Mammoet eine andere Methode mit modifizierten Verankerungsplatten verwendet. Diese intelligente Lösung kann nun für andere Brückenprojekte angepasst werden, bei denen der Einsatz eines Krans oder Pontons nicht möglich oder ineffizient ist.