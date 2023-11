Im März 2023 wurde für die Länder der Europäischen Union (EU), Norwegen, die Schweiz und Nordirland ein aktualisiertes elektronisches Einfuhrsystem, das Import Control System 2 (ICS2), für den Zoll eingeführt.



ICS2 fordert von den warenversendenden Unternehmen außerhalb der Europäischen Union (EU) die Übermittlung einer detaillierten Liste der Produktdaten. ICS2 gilt für alle Sendungen, die über ein EU-Land transportiert werden, auch wenn ihr endgültiges Ziel sich nicht in der EU befindet. Auf die EU entfallen rund 15 Prozent des weltweiten Warenhandels.



UPS hat darauf reagiert und bietet nun für Sendungen in die EU ein Tool an, das anhand der Beschreibung einer Sendung automatisiert die benötigten Harmonized System Codes (HS-Codes) entwickelt - unterstützt durch KI und maschinelles Lernen. Die Pilotversion des Tools lief bereits: Für mehr als eine Million Sendungen wurden während des Testzeitraums die erforderlichen Codes generiert.