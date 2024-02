Fast 80 Jahre ist Faigle, ein Anbieter von technischen Kunststofflösungen und hochbeanspruchbaren Komponenten für die Industrie, alt - und wird nun in dritter Generation als Familienunternehmen weitergeführt. Mit 1. Jänner wurde nun ein Generationenwechsel in der Unternehmensgruppe vollzogen, der bereits seit Jahren vorbereitet worden ist: Friedrich Faigle ist neuer Group-CEO und übernimmt damit die Agenden seines Vaters Wolfgang Faigle.



Dieser wird in den kommenden Jahren über den Aufsichtsrat in die strategische Ausrichtung des Unternehmens involviert bleiben. „Es freut mich außerordentlich, dass Friedrich meine Nachfolge antritt und unser Familienunternehmen in Zukunft leitet. Gemeinsam konnten wir in den letzten Jahren bereits viel bewegen – so setzen wir unseren Weg als innovatives Familienunternehmen konsequent fort und sichern Kontinuität für unsere Kunden und Partner“, erklärt Wolfgang Faigle.



Friedrich Faigle, der zuletzt die Position als Group-COO innehatte, verantwortete in den vergangenen zehn Jahren unterschiedlichste Fach- und Führungsfunktionen im Unternehmen. Zuvor sammelte er internationale Erfahrung in Beratungs- und Industrieunternehmen. Seine betriebswirtschaftliche Ausbildung absolvierte er an der Hochschule St. Gallen (HSG) und der London School of Economics. „Es ist mir eine große Freude, diese verantwortungsvolle Position zu bekleiden. Aufbauend auf einer starken Basis aus Tradition und Innovation, freue ich mich darauf, gemeinsam mit einem motivierten Team neue Wege zu beschreiten und Bewährtes auszubauen“, führt Friedrich Faigle aus.



Die Leitung des Unternehmen mit vier Standorten in Österreich, der Schweiz und China und dem Hauptsitz in Vorarlberg haben nun Friedrich Faigle (CEO) und Roland Bartenbach (CFO) inne, ergänzt wird die Leitungsebene von den Standort-Geschäftsführern Marco Blum und Mario Maier.