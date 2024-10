Leogistics gibt die Ernennung von Sascha Winde zum neuen Head of Yard Management bekannt. Er startete seine Karriere nach seinem Abschluss in Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt auf IT-Management und Consulting an der Universität Hamburg als Technical SAP Consultant. Dort sammelte er Wissen über SAP-basierte Kundensysteme und Systemarchitekturen.



Ende 2017 wechselte er zu Leogistics, wo er seine ersten Schritte in der Logistik machte. Winde zeichnete sich durch seine analytischen Fähigkeiten aus und übernahm bereits nach kurzer Zeit die Rolle des Senior Consultants, so Leogistics. Hier war er verantwortlich für strategische Projekte, das Solution Design sowie die Kundenberatung.



Im Laufe seiner Karriere bei Leogistics verlagerte Winde seinen Fokus auf die Weiterentwicklung von Produkten und Services als Business Development Manager. Seine technische Expertise ermöglichte es ihm, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden zu entwickeln und das Partnernetzwerk auszubauen. Nun übernimmt er als Head of Yard Management die strategische Verantwortung für diesen Geschäftsbereich und verfolgt dabei klare Ziele.



„Die Position als Head of Yard Management ist für mich eine große Freude und Verantwortung. Es fasziniert mich, dass kein Standort oder Prozess exakt gleich ist, obwohl es ähnliche Grundstrukturen gibt. Die Herausforderung besteht darin, eine Lösung zu entwickeln, die sowohl standardisiert als auch flexibel genug ist, um individuelle Anforderungen zu erfüllen – ohne dabei unnötig komplex zu sein“, erklärt Winde. „Meine Verantwortung liegt darin, sicherzustellen, dass das Leogistics Yard Management weiterhin für verlässliche, einfache End-to-End-Lösungen steht.“



Winde sieht die Zukunft des Yard Managements in einer zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung: „Unsere Kunden stehen vor der Herausforderung, fragmentierte Lösungen hinter sich zu lassen und auf End-to-End-Systeme umzusteigen, um Kosten zu senken und die Flexibilität am Markt zu erhöhen. Die Integration in bestehende SAP-Systemlandschaften wird immer wichtiger. Zudem wird Automatisierung – unterstützt durch IoT und KI – eine entscheidende Rolle spielen, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.“



Mit Blick auf die kommenden Jahre plant Winde, die Position von Leogistics als führenden Anbieter für SAP-basierte Yard Management und digitale Supply Chain Lösungen weiter auszubauen und gleichzeitig die Herausforderungen der Digitalisierung und Automatisierung aktiv zu gestalten.