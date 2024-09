Seit dem 1. August 2024 ist Frederik Mons für die übergreifende Steuerung der digitalen Prozesse und die technologische Weiterentwicklung der Nosta Group verantwortlich. Dafür hat die deutsche Logistik-Gruppe die Position des Chief Digital & Information Officer (CDIO) geschaffen.



Ziel der Neuausrichtung sei es, Nosta noch stärker an den Anforderungen ihrer Kundinnen und Kunden auszurichten. Außerdem werde so die internationale Verzahnung sämtlicher Unternehmensbereiche und Services intensiviert sowie einheitlicher und effizienter gestaltet, heißt es aus dem Unternehmen.



"Mit Frederik Mons besetzen wir die Position des CDIO mit einem erfahrenen Mitarbeiter, der sich seit seiner Ausbildung über viele Jahre konsequent und zielgerichtet eine fundierte Expertise in mehreren zukunftsweisenden Bereichen aufgebaut hat", erklärt CEO Nicolas Gallenkamp. "Sein umfassendes Wissen über die Unternehmensabläufe und seine fachliche Kompetenz machen ihn zudem zu einer idealen Ergänzung für unser Management Board, das für die strategische Steuerung des Unternehmens verantwortlich ist", nennt Gallenkamp weitere Argumente für die Berufung.



Er werde mit seiner Expertise die Digitalisierung des Osnabrücker Full-Service-Logistikers weiter vorantreiben und in sämtliche Unternehmensbereiche tragen. Als CDIO soll Mons vor allem für integrale, automatisierte und schlankere Prozesse sorgen, die sich in alle Bereiche – abteilungs- und länderübergreifend – ausrollen lassen und somit die Grundlage für das weitere internationale Unternehmenswachstum bilden.



Frederik Mons begann seine Karriere bei der Unternehmensgruppe als Auszubildender zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung. Seitdem durchlief er unterschiedliche Positionen, darunter das technische Projektmanagement sowie das Lean-, Prozess- und Qualitätsmanagement. Zuletzt leitete er die Division IT & Quality, die er maßgeblich in der Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen und in der Neuausrichtung unterstützte.



In seiner neuen Funktion soll der CDIO die Systemlandschaft strategisch weiterentwickeln – mit dem Ziel, das internationale Wachstum der Nosta Group zu beschleunigen. Zusätzlich will Mons unter anderem Low-Code-Apps mit intuitiver, einfacher Bedienung einführen, um die Kern- und Supportprozesse des Unternehmens digitaler und schlanker zu gestalten. Ziel der digitalen Umstrukturierung sei es, dass alle Abteilungen und Mitarbeitenden aus sämtlichen Landesgesellschaften auf demselben Stand sind. So profitierten alle von der Reduzierung der Komplexität und der Vereinheitlichung der Systeme.



Ein weiterer Fokus liegt auf der IT-Security, die weiterhin eine hohe Priorität haben wird und mehr und mehr an Komplexität und Relevanz im Arbeitsalltag gewinnt. "Die Logistikbranche hat noch Optimierungspotenzial in Sachen Digitalisierung und Sicherheitsstandards. Doch wir entwickeln uns schnell weiter und sind gut aufgestellt, um diese Herausforderungen zu meistern", so der neue CDIO.