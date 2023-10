Der Panattoni Park Ennshafen soll auf einer Fläche von 65.000 m² entstehen, das Gebiet liegt zwischen Linz und Wien im Gewerbegebiet Ennshafen. Durch den Anschluss an die Binnenschifffahrt über die Rhein-Main-Donau-Wasserstraße, das Schienennetz über ein Containerterminal und die Bundesstraße B1 und die West Autobahn A1 verfügt der Standort über eine trimodale Anbindung.



Nach Fertigstellung soll der Neubau über eine Bruttogeschossfläche von rund 42.000 m² verfügen, wovon ca. 35.000 m² Hallen-, 3.000 m² Büro- und 3.000 m² Mezzaninfläche sind. Die Gebäudehöhe beträgt 10,50 m UKB. Auf den Außenflächen sind mehr als 100 Fahrzeugstellplätze geplant.

Das Nutzungskonzept sei mit variabel aufteilbaren Mieteinheiten flexibel und eigne sich sowohl für KMU als auch für die industrielle Nutzung, heißt es von Panattoni. Bei der Projektentwicklung strebt der Entwickler die Zertifizierung nach DGNB-Goldstandard an. Eine Photovoltaikanlage, die Begrünung der Außenflächen, die Energieversorgung durch Fernwärme oder eine Wärmepumpe und Elektro-Ladesäulen sollen Nachhaltigkeit garantieren.



„Wir sind stolz darauf, dass wir in Zusammenarbeit mit Upper Austria eines der hochwertigsten Grundstücke in Oberösterreich akquirieren konnten. Die Lage zeichnet sich durch seine trimodale Anbindung aus und Nähe zu großen Automobilunternehmen“, erklärt Panattoni-Österreich-Chef Jürgen Winklbauer.

Bei dem Panattoni Park Ennshafen handelt es sich um das zweite Projekt von Panattoni auf dem österreichischen Markt. Im Frühjahr 2023 vermeldete der Entwickler die Realisierung des Panattoni Park Graz Süd.

