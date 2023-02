Laut aktuellem Report des Immobiliendienstleisters CBRE hält der Boom am Logistikimmobilien-Markt in Österreich kontinuierlich an, 2021 konnten wieder neue Rekordwerte erzielt werden. Die Investmentsumme am Logistikimmobilen-Markt betrug 2021 rund 440 Mio. Euro, es wurden rund 390.000 m² Logistikfläche fertiggestellt.



Nun gründet auch Panattoni, ein Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien, eine neue Niederlassung in Wien, der Projektentwickler Jürgen Winklbauer leitet das Büro. Damit betritt Panattoni nach eigenen Angaben einen "weiteren dynamisch-wachsenden Markt in Europa."



Denn der hohe Bedarf an neuen und modernen Logistikflächen wird weiter vom starken Zuwachs des Onlinehandels getrieben und trifft auf eine niedrige Leerstandsquote an Logistikimmobilienflächen. Die Nachfrage übersteigt die aktuellen Angebote an Vermietungen als auch Investments am Markt. Zusätzlich seien die geopolitische Lage Österreichs im Zentrum Europas und mit unmittelbarer Nähe zu den Wachstumsmärkten in Mittel- und Osteuropafür viele Logistikdienstleister ein weiterer wichtiger und attraktiver Standortfaktor.



Jürgen Winklbauer wird als Managing Director Austria für ein Team aus Business Development- und Projektmanagern verantwortlich sein. Der gebürtige Österreicher verfügt nicht nur über jahrelange Erfahrungen in der Projektenwicklung von Industrie- und Logistikimmobilien, sondern ist durch seine Tätigkeiten bei namhaften österreichischen Family Offices sowie bei einem der größten Logistikdienstleister Europas mit dem österreichischen Markt bestens vertraut.



„Ich bin überzeugt, dass sich durch den Eintritt von Panattoni in Österreich viele neue Möglichkeiten für die Immobilien- und Logistikbranche ergeben werden. Wir reagieren damit auf die starke Nachfrage nach hochqualitativen Flächen an Logistik Hotspots wie Wien, aber auch anderen interessanten Regionen Österreichs“, so Winklbauer.