Zetes, mittlerweile eine Tochter von Panasonic, bekommt mit Anfang März mit Pierre Lambert einen neuen CEO. Er ist seit über 20 Jahren als CFO bei Zetes tätig. „Ich fühle mich sehr geehrt, dass mir das Amt des CEO anvertraut wird und freue mich darauf, Zetes zu neuen Horizonten zu führen. Ich möchte auch Alain für unseren gemeinsamen Weg danken. Ich werde unsere Zusammenarbeit, die vom Erfolg und vom Wachstum des Unternehmens geprägt war, stets in guter Erinnerung behalten“, so Lambert.



Den Name des künftigen CFO werde Zetes demnächst bekanntgegeben, heißt es in einer Aussendung.