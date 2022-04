Quehenberger gewinnt rumänischen Kontraktlogistiker-Award

Bei den Tranzit Efficiency Awards in Bukarest ging Quehenberger Logistics als Sieger hervor. Ausschlaggebend sei das Wachstum 2021 im Verhältnis zu 2020 gewesen. Das Tranzit Magazin wählte 30 Unternehmen, die in verschiedenen Kategorien verglichen wurden. Die zehn stärksten Unternehmen der Branche wurden in ihrer Leistungskraft gemessen.



Im Jahr 2021 konnte Quehenberger Logistics im Vergleich zu 2020 eine Umsatzsteigerung von 38% verzeichnen. „Dies kann auf das Ergebnis zahlreicher neuer Logistikprojekte der vergangenen Jahre, das steigende Wachstum des E-Commerce Sektors und die Veränderungen des Konsumentenverhaltens zurückgeführt werden“, so Alexandru Catană, Regional Managing Director Quehenberger Logistics.



Quehenberger Logistics hat 9 Standorte in Rumänien, 1.800 Mitarbeiter und 253.000 m2 Lagerfläche.