Remiras Führungsteam besteht nun aus CEO Dirk Bingler, CFO Ralph Hartwig, CSO Mario Raatz, COO Dennis Dreibrodt, CTO Commerce Elena Peter und CTO Supply Chain Oliver Jenneskens, Im Fokus stehe nun die Transformationvon einem Produkt- zu einem Plattformanbieter für KI-basiertes Supply Chain Planning und Unified Commerce. Zudem möchte die Geschäftsführung das Wachstum und die Firmenintegration in der Gruppe weiter vorantreiben, heißt es von Remira.



„Mit Ralph Hartwig als CFO an unserer Seite gewinnen wir genau den richtigen Experten und Kollegen, den wir mit Blick auf unsere Größe und internationale Struktur brauchen, um unsere strategischen Ziele zu erreichen“, kommentiert Dirk Bingler, CEO von Remira. „Ich habe bereits in der Vergangenheit die Chance gehabt, mit Ralph als Geschäftsführer zusammenzuarbeiten, und schätze seine Expertise und seinen positiven Mindset enorm. Das gesamte Führungsteam freut sich darauf, das Wachstum und die Transformation von Remira auf das nächste Level zu bringen.“



„Auf meinen bisherigen Stationen habe ich häufig an der Zusammenführung einzelner Units zu einer Einheit mitgewirkt“, so der neue CFO. „Semira ist eine progressive Unternehmensgruppe mit guter Marktposition. Daher freue ich mich insbesondere darauf, gemeinsam mit der Geschäftsleitung den Weg der Firmenintegration in die Unternehmensgruppe mitzugestalten“, führt Hartwig aus.



Mit der Besetzung der CFO-Position ist die Geschäftsführung von REMIRA erstmals seit Februar 2024 wieder komplett. Neben der Zusammenführung von Remira zu einer einheitlichen Unternehmensgruppe werden Dirk Bingler und Ralph Hartwig gemeinsam mit dem Remira-Führungsteam die Transformation zu einem zukunftssicheren Plattformanbieter für KI-basiertes Supply Chain Planning und Unified Commerce intensiv vorantreiben. „Mit der Weiterentwicklung zu einem cloudbasierten Plattformanbieter möchten wir vor allem weiteren Mehrwert für unsere Kunden generieren, insbesondere in puncto Nutzung von KI, Datenintegration, Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz. Ralphs Aufgabe als neuer CFO wird auch sein, diesen Transformationsschritt betriebswirtschaftlich zu meistern und Remira für die Zukunft weiter zu stärken“, fasst Bingler zusammen.