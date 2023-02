Schmersal verfügt sowohl über ein Portfolio an Sicherheitsschaltgeräten, als auch im Bereich Logistik über Komplettlösungen mit aufeinander abgestimmten Sicherheitskomponenten. Damit ließen sich Sicherheitslösungen von Schmersal optimal an die unterschiedlichsten Applikationen in der Logistik anpassen, heißt es in einer Aussendung. Um diesen Wirtschaftsbereich zu stärken, setzt die Gruppe nun einen Branchenmanager für Logistik ein: Marcel Bogusch.



Bogusch war zuletzt im Bereich Logistik und Automatisierungstechnik als Produktmanager in einem nicht genannten Unternehmen tätig. Dort war er insbesondere für die Markteinführung sicherer Robotersysteme und neuer Steuerungsgenerationen zuständig. Zu seinen Stärken zählt darüber hinaus eine fundierte Fachkompetenz bei allen Fragen rund um die Maschinenrichtlinie.



„Es ist mir eine Freude, Teil des Schmersal-Teams zu sein. Ich möchte meine bisherige Berufserfahrung effektiv nutzen, um dieses Zielsegment weiterzuentwickeln und die Vorteile der Systeme und Lösungen von Schmersal für Logistikanwendungen bekannter zu machen“, sagt Marcel Bogusch. „Unser Ziel ist es darüber hinaus, weitere innovative, branchenspezifische Sicherheitslösungen zu entwickeln.“