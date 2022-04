SSI Schäfer holt Martin Böhmer als neuen VP Global Technology

Martin Böhmer war langjähriger Abteilungsleiter beim Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund. Von 2010 bis 2022 war er dort für das Management von Logistik-IT und das betriebliche Informationsmanagement in logistischen Ökosystemen zuständig, zuletzt als Leiter der Abteilung “Informationslogistik und Assistenzsysteme“.



Davor war Böhmer bei einem großen, australischen Logistikdienstleister und einem IT-Consulting-Unternehmen in Bochum tätig. Sein Studium an der Technischen Universität Dortmund schloss er mit einem Diplom in Informatik und einem Diplom in Logistik ab. Im Anschluss erfolgte berufsbegleitend die Promotion an der Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund.