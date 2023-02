Helmut Schmid, langjähriger Deutschland- und Westeuropa-Chef beim Cobot-Anbieter Universal Robots, übernimmt die Geschäftsführung von Agilox. Als alleiniger Geschäftsführer von Agilox erweitert er das Management mit Josef Baumann-Rott, Klaus Pucher und Robert Mayer zudem um drei neue Prokuristen.



Zuletzt war Helmut Schmid als Geschäftsführer beim deutschen Cobot-Unternehmen Franka Emika in München tätig. Der studierte Flugzeugbauingenieur ist Mitgründer des Deutschen Robotik Verbandes e.V. und der Robotics Ventures GmbH. Nun möchte der neue CEO von Agilox die Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben und internationalisieren. „Agilox ist eine Marke mit einer starken Basis und einem ebenso hohen Marktpotential. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in das Unternehmen einzubringen, um es weiterhin gewinnbringend zu entwickeln und es langfristig am Markt zu positionieren“, so Schmid.



Nahtloser Übergang

„Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung im Robotik-Umfeld bringt Helmut Schmid eine fundierte fachliche als auch Management-Expertise mit, um AGILOX auf Basis der hervorragenden Ausgangssituation als CEO weiterzuentwickeln und unsere Wachstumspläne hin zum weltweit führenden AMR-Anbieter zu unterstützen“, so Thorsten Dippel, Managing Director der Carlyle Group, seit Juni 2021 Partner von Agilox.



„Besonders wichtig war uns Gründern, dass der neue CEO die erfolgreich etablierte Vorwärtsstrategie von Agilox fortführt und dabei unsere Marken-DNA weiterträgt. Mit Helmut Schmid bekommt Agilox einen CEO, der das Unternehmen progressiv weiterentwickeln und die letzten Weichen in Richtung Zukunft stellen wird“, so der bisherige CEO des Unternehmens, Franz Humer. Er wechselt als Executive Chairman ins Board von Agilox und bereitet gesamtstrategisch die nächsten Unternehmensschritte vor – insbesondere in Richtung Produktentwicklung und Aufbau der USA. Dirk Erlacher übersiedelt nach China und wird von Shanghai aus den asiatischen Markt aufbauen.