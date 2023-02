Durch sich wandelnde Zielmärkte und neue Anforderungen, getrieben durch die digitale Transformation, will der internationale Logistik-Dienstleister Rhenus auch die konzerninterne Digitalisierung vorantreiben. So hat sich der Innovation Hub der Rhenus SN Digital zur Aufgabe gemacht, für diese Herausforderungen der Rhenus Home Delivery sowie der Rhenus High Tech stetig neue, innovative Lösungen zu finden. Vor allem die Prozessoptimierung im operativen Bereich liegt im Fokus des Konzerns.

Denn Papierformulare, Datenerfassung mit Medienbrüchen, aufwendige Ablagesysteme sowie eine nachträgliche manuelle Datenaufbereitung und -weitergabe gehören auf Team- und Arbeitsgruppenebene meist zum Alltag. Hier ist der Bedarf an schnellen, digitalen Arbeitserleichterungen am größten. Übersprungene Punkte in Checklisten, unleserliche Schrift und Fehler in der Übertragung, zeitverzögertes Einreichen von Berichten, die dann in Ordnern verschwinden und eine Wetterunbeständigkeit der Protokolle forderten das Ablösen von Zettel und Stift.

Auch im Qualitätsmanagement wird grundsätzlich sehr viel Papier für einzelne Checklisten und Audits verwendet, die aber im Nachgang meist keine weitere Beachtung fanden. Erfasste Daten wurden übertragen und abgeheftet. Es fanden selten Auswertungen statt, um beispielsweise Fragen zu beantworten oder Muster zu erkennen, wie: Wo sind Fehlerhäufigkeiten? Wurden alle Prüftermine eingehalten?