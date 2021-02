68 Prozent weniger Exporte aus Großbritannien in die EU

Die Exporte durch britischen Häfen in die EU sind einer Umfrage zufolge im vergangenen Jänner um 68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Das geht aus einer Befragung der internationalen Mitglieder des Logistikverbandes Road Haulage Association hervor.

Logistik-Verbandschef Richard Burnett hatte die britische Regierung in einem Brief auf die Probleme hingewiesen und beklagt, seine Branche sei trotz zahlreicher Warnungen über Monate hinweg weitgehend ignoriert worden.

Die Gründe für den Rückgang

Obwohl auch die Corona-Pandemie für deutlich weniger Handel sorgt, macht der Verband vor allem die durch den Brexit entstandenen Formalitäten und Kontrollen für den drastischen Rückgang verantwortlich. Etliche Lastwagen blieben auf der Rückfahrt auf den Kontinent leer, da viele britische Unternehmen ihre Ausfuhren in die EU zeitweise oder vollständig ausgesetzt haben. Die rund 10.000 Zollmitarbeiter, die die neuen Formalitäten abwickeln müssen, seien gerade einmal ein Fünftel des Personals, das nach Schätzung des Logistikverbands notwendig wäre.

Ungläubigkeit seitens der Regierung

Die British Ports Association bestätigte dem Bericht zufolge den massiven Einbruch der Ausfuhren. Die Regierung hingegen wies die Zahl zurück: „Wir erkennen diese Zahl der Exporte nicht an. Dank der harten Arbeit von Logistikern und Unternehmen, sich auf die Änderungen vorzubereiten, waren die Störungen an der Grenze bisher minimal und Frachtbewegungen sind trotz der Covid-19-Pandemie nahe am normalen Niveau“, hieß es von einem Regierungssprecher.

Handelsexperten wiesen darauf hin, dass derzeit noch nicht klar sei, welchen Anteil die Corona-Pandemie habe und welche Probleme sich mit der Zeit erledigen und den Handel wieder ankurbeln könnten. Außerdem sei das Frachtvolumen nicht mit dem Wert der exportierten Güter gleichzusetzen.

Das erwartet uns ab dem Sommer

Die Handelsprobleme könnten sich allerdings im Sommer noch verstärken: Erst ab Juli will auch Großbritannien auch Einfuhren aus der EU stärker kontrollieren, bis dahin gilt eine Übergangsphase. Mit dem Ende der Brexit-Übergangsphase hat sich der Handel zwischen Großbritannien und der EU erheblich kompliziert: Zwar gelten dank des in letzter Minute ausgehandelten Handelspakts auf die meisten Produkte keine Zölle, aber Formulare und Gesundheitskontrollen führen zu erheblichen Verzögerungen und Unsicherheiten für Betriebe. (apa/red)