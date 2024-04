Es sei nicht das größte, aber das innovativste Paketzentrum in Europa, sagt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, bei der feierlichen Eröffnung des neuen Paket-Logistikzentrums in Wien Inzersdorf. "Pro Stunde können wir durch ein Hybridmodell aus drei Sortiermaschinen nun bis zu 25.500 Pakete verarbeiten. AutoUnloader und Rollbehälter-Kipper unterstützen unsere Mitarbeiter*innen und beschleunigen die Prozesse. Mit diesem Standort setzen wir neue Maßstäbe für die gesamte Branche“, so Umundum.



„Moderne Logistik hat im Jahr 2024 viel mit Technologie zu tun. Wir verarbeiten an diesem Standort täglich tausende Tracking-Events und ermitteln Volumina vollautomatisch. Dafür braucht es nicht nur Personal, sondern auch IT-Power. Daher legen wir einen immer stärkeren Fokus auf Technologie, wie auch dieses innovative Logistikzentrum zeigt“, erklärt Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Brief & Finanzen, Österreichische Post AG.



Insgesamt habe die Österreichische Post in den letzten sechs Jahren eine Milliarde Euro investiert - die Hälfte davon floss in Post-Paketzentren, die andere Hälfte in Modernisierung und IT, so Oblin bei der Eröffnung.

>>> Paket-Sparte der Post wächst stärker als der Markt