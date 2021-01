Adam Chassin wird CCO bei InstaFreight

InstaFreight, digitales Berliner Logistikunternehmen für Landverkehr in Europa, hat mit Adam Chassin einen neuen Chief Commercial Officer. Chassin war zuletzt Head of Business bei Uber Europa und Head of Strategic Business Development bei Amazon.

Adam Chassins Karriere begann als Investmentbanker an der Wall Street bei Merrill Lynch und als Anwalt für Mergers & Acquisitions bei der globalen Anwaltskanzlei Skadden, Arps. Er hatte außerdem leitende Positionen bei Yahoo! und war als Wirtschaftsjurist bei AOL tätig.