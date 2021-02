Alles neu bei InSystems Automation

ASTI Mobile Robotics ist eine Unternehmensgruppe von verschiedenen Herstellern für mobile Robotik. Sie umfasst die ASTI Mobile Robotics (Burgos, Spanien), ASTI France Mobile Robotics (Frankreich) und seit 2019 auch InSystems Automation in Berlin. Ab sofort firmiert der deutsche Spezialist für Transportroboter unter dem neuen Firmennamen ASTI Mobile Robotics. Kunden sollen von der größten Palette an Transportrobotersystemen am Markt und einer höheren Fertigungsleistung profitieren. Seinem Kerngeschäft, der Entwicklung von innovativen Transportrobotern, bleibt die ASTI Mobile Robotics GmbH weiter treu.

Neues ASTI Management für den deutschen Standort

Zum 20. Februar 2021 wechselte die Geschäftsleitung der ASTI Mobile Robotics am deutschen Standort. Henry Stubert und Torsten Gast ziehen sich nach über 20 Jahren in der Geschäftsführung zurück. Das neue Management ist in vier operative Bereiche gegliedert:

Alexandra Suciu (Finanzen), sie ist seit Oktober 2020 im Unternehmen und verantwortet die Bereiche Finanzen und Controlling. Außerdem kümmert sie sich um die Integration des deutschen Standorts in die ASTI Unternehmensgruppe.

Guido Resch (Business Development), als weltweit verantwortlicher Business Developement-& Marketingverantwortlicher der ASTI Mobile Robotics Group,übernimmt er übergangsweise die Leitung für die Bereiche Sales, Marketing und Communications.

Lennart Held (Operation), er hat mehrere Jahre als Projektmanager die Verantwortung für Projekte bei Procter & Gamble, Deutsche Bahn oder Phoenix Contact innegehabt und wird nun das operative Tagesgeschäft des Unternehmens koordinieren.

Jan Stefan Zernickel (Engineering), er leitet die Forschung- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens seit mehreren Jahren, hat Großprojekte wie CrESt erfolgreich abgeschlossen und neue Forschungsprojekte wie Flow-Pro oder Cyberfactory#1 initiiert.

Führender Hersteller für Transportroboter in Europa

Zum fünften Mal in Folge wurde ASTI als Europas führender Hersteller von mobilen Robotern ausgezeichnet. Für die ASTI Mobile Robotics Unternehmensgruppe arbeiten inzwischen über 300 Mitarbeiter mit Werken in Burgos (Spanien), Madrid (Spanien), Berlin (Germany), Mulhouse (Frankreich) und North Carolina (USA). 2008 folgen eine Niederlassung in Buenes Aires sowie erste Projekte in China und Deutschland 2015. Insgesamt 5.000 Transportroboter hat das Unternehmen bislang in über 18 Ländern erfolgreich verkauft und bei Kunden wie beispielsweise SEAT, Volkwagen oder Ford integriert.