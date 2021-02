Benteler hebt schwere Lasten automatisiert

Die intralogistische Automatisierung mittels fahrerloser Transportsysteme (FTS) macht auch vor dem Automobilzulieferer Benteler nicht Halt. Im Versandzentrum am Standort in Schloß Neuhaus erhofft man sich eine höhere Produktivität, mehr Arbeitssicherheit und weniger Transportschäden.

„Die fahrerlosen Transportsysteme sind vollautomatisch gesteuerte Stapler. Ohne Eingreifen eines Mitarbeiters übernehmen sie den Transport von Versandgebinden und das Heben von Lasten in unsere Regallager“, erläutert Thomas Michels, Leiter des Werksverbundes Schloß Neuhaus und Paderborn. Das spare Wartezeiten an den Anlagen, steigere die Produktivität und erhöhe die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vollautomatische Entsorgung von Ausschuss

Nach einer gelungenen Erprobungsphase im Dreischichtbetrieb hat sich das System nun auch im Arbeitsalltag bewährt. Der Einsatzbereich des FTS wurde um neue Funktionen erweitert: So wird anfallender Ausschuss in der Produktion nun vollautomatisch entsorgt. Dazu holt das FTS die Behälter mit dem Ausfallmaterial ab, leert diese an der Kippstation und stellt sie danach wieder am Ausgangspunkt ab. Eine komplett abgeschirmte Station reduziert dabei den Geräuschpegel und verbessert die Arbeitssicherheit.

Eine optimierte Verkehrsführung steigert zudem die Verfügbarkeit des Gesamtsystems. In Spitzenzeiten werden nun pro Tag bis zu 250 Fahrten absolviert und 100 Tonnen bewegt. Lasten von zwei Tonnen können die Fahrzeuge in Höhen von bis zu fünf Metern automatisiert heben.