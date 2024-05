Grönland ist eines der größten Eisgebiete der Welt und reagiert sensibel auf Klimaveränderungen und ist deshalb ein besonders spannender Ort für die Wissenschaft. Um Messungen der Eisdicke vorzunehmen, durchqueren zwei Wissenschaftler, eine Ärztin und ein Fotograf Grönland - zu Fuß, um die Expedition so emissionsarm wie möglich zu gestalten.



Unterstützt wird die Expedition vom internationalen Logistiker Gebrüder Weiss, der Transportmittel und Ausrüstung zur Verfügung stellt. „Als führender Logistikdienstleister betrachten wir es auch als unsere Aufgabe, ausgewählte Forschungsinitiativen wie das ,Greenland Project’ zu unterstützen. Die Expedition soll Einblicke in den Klimawandel geben, die dabei helfen, kluge Entscheidungen für unsere Zukunft zu treffen“, sagt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.

Konkret hat sich das Forscherteam vorgenommen, Grönland auf etwa 70 Grad nördlicher Breite zu durchqueren. Diese Linie verbindet Kangerlussuaq an der Westküste mit Isortoq an der Ostküste. In regelmäßigen Abständen werden Messungen der Eisdicke durchgeführt, um Vergleichswerte zu früheren Messungen entlang dieser Verbindungslinie zu erhalten. Insgesamt 600 Kilometer legt das Projektteam auf Skiern und mit jeweils einem Schlitten im Schlepptau zurück.



„Uns ist es wichtig, dass unsere Forschungen, die im Wesentlichen das Klima und die Gletscherschmelze zum Gegenstand haben, so emissionsarm wie möglich sind. Eine Expedition zu Fuß in dieses fragile Ökosystem ermöglicht wesentlich umweltschonendere Messungen als mit dem Hubschrauber und genauere als per Satellit“, betont Niklas Marc Heinecke, Fotograf und Mitbegründer von „The Greenland Project“. „Mit der Unterstützung von Gebrüder Weiss können wir uns in dieser unwirtlichen Gegend auf zuverlässiges Equipment verlassen.“



Die Ergebnisse werden anschließend an der University of Sunshine Coast in Australien genauer untersucht und mit Forschern aus aller Welt geteilt. Ziel der Expedition ist es, wertvolle Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen den Temperaturschwankungen in Grönland in den letzten Jahrzehnten und den weiteren Auswirkungen auf das globale Klima zu gewinnen.