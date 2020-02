Containex-Tochter steigert Erlös und Gewinn

Der im mährisch-schlesischen Zlate Hory (Zuckmantel) ansässige Produzent von Wohn- und Sanitärcontainern Cesko-slezka vyrobni, der zu 100 Prozent der österreichischen Containex gehört, hat im Finanzjahr 2018/19 seine Erlöse auf 1,27 Mrd. Kronen (50,6 Mio. Euro) und den Gewinn auf 85,4 Mio. Kronen (3,4 Mio. Euro) erhöht.



Die Erlöse liegen im Jahresvergleich um 238 Mio. Kronen und der Gewinn um 25,9 Mio. Kronen höher. Laut Cesko-slezska-vyrobni-Vorstandschef Miroslav Dostal hat das Unternehmen das erfolgreichste Jahr in seiner mehr als 25-jährigen Geschichte verzeichnet. Positive Auswirkungen hätten das Wachstum in den wichtigsten Märkten sowie der stabile Kurs von Euro gehabt, so Dostal laut der Nachrichtenagentur CTK.



Cesko-slezska vyrovni wurde 1993 gegründet. Heute beschäftigt die Firma rund 450 Mitarbeiter. (apa/red)

