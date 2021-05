Dachser weitet emissionsfreie Stadtbelieferung aus

Dachser Emission-Free Delivery bedeutet, dass das Unternehmen in einem definierten Innenstadtbereich, in der Regel das Stadtzentrum mit Fußgängerzonen, standardmäßig alle Sendungen emissionsfrei ausliefert. Vor Ort werden keine Luftschadstoffe und Treibhausgase freigesetzt. Darüber hinaus entstehen weniger Lärmemissionen. Das Pilotprojekt in Stuttgart war im Dezember 2018 Preisträger des Wettbewerbs Nachhaltige Urbane Logistik des deutschen Bundesumweltministeriums.

Für Dachser Emission-Free Delivery wurden die Logistikprozesse für die Innenstadtbelieferung mit Stückgut neu definiert. Auf Basis eines Baukastensystems kommen, jeweils abgestimmt auf die lokalen Anforderungen, batterieelektrische Transporter und Lkw sowie elektrisch unterstützte Lastenfahrräder zum Einsatz. Letztere sind speziell für Stückgut und palettierte Ware bis 250 Kilogramm Gewicht ausgelegt. Während die E-Lkw kleine innenstadtnahe Umschlaglager (Mikrohubs) versorgen oder Ware, die aufgrund ihres Gewichts oder ihrer Abmessungen nicht fürs Fahrrad geeignet ist, direkt ausliefern, starten die Lastenräder ihre Tour am Mikrohub und kommen vor allem in Fußgängerzonen zum Einsatz.

Langfristige Klimaschutzstrategie

„Die Ausweitung von Dachser Emission-Free Delivery auf mindestens elf europäische Städte bis Ende 2022 ist der Auftakt für eine Reihe von Maßnahmen, die wir im Zuge unserer langfristig orientierten Klimaschutzstrategie in den kommenden Jahren umsetzen werden“, erklärt Stefan Hohm, Chief Development Officer, der gemeinsam mit CEO Burkhard Eling das Thema Klimaschutz bei Dachser verantwortet. „Dabei setzen wir vor allem auf effiziente Logistik und technische Innovationen. Diesen Weg wollen wir nicht allein beschreiten, sondern gemeinsam mit Kunden und Partnern arbeiten, die ebenfalls aktiv den Wandel der Logistik hin zu Niedrig- und Null-Emissionstechnologien gestalten wollen. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur so das 2-Gradziel des Pariser Abkommens sowie die Klimaschutzziele der Europäischen Union und vieler weiterer Staaten mittel und langfristig erreichen können.“

„Wir haben vier wesentliche Handlungsfelder definiert, die wir im Rahmen unserer Klimaschutzstrategie adressieren: Prozess- und Energieeffizienz, Forschung und Entwicklung sowie Corporate Citizenship. Unter letzterem verstehen wir ein soziales und gesellschaftliches Engagement auch jenseits unserer geschäftlichen Interessen, wie wir es seit 2005 mit dem Kinderhilfswerk terre des hommes auf drei Kontinenten tun“, so Dachser-CEO Burkhard Eling.